Альпинист назвал возможное местонахождение останков Сергея Бодрова-младшего

Альпинист назвал склон рядом с селом Старая Саниба возможным местом гибели Сергея Бодрова Останки актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, Альпинист назвал склон рядом с селом Старая Саниба возможным местом гибели Сергея Бодрова Останки актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, погибшего ровно 20 лет назад при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье (Северная Осетия), могут находиться не в автомобильном тоннеле, где искали его и пропавшую съемочную группу, а на противоположном склоне, ближе к селу Старая Саниба (другое название — Горная Саниба).