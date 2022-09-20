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Альпинист назвал возможное местонахождение останков Сергея Бодрова-младшего

Альпинист назвал возможное местонахождение останков Сергея Бодрова-младшего

  Альпинист назвал склон рядом с селом Старая Саниба возможным местом гибели Сергея Бодрова Останки актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего,  Альпинист назвал склон рядом с селом Старая Саниба возможным местом гибели Сергея Бодрова Останки актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, погибшего ровно 20 лет назад при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье (Северная Осетия), могут находиться не в автомобильном тоннеле, где искали его и пропавшую съемочную группу, а на противоположном склоне, ближе к селу Старая Саниба (другое название — Горная Саниба).

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