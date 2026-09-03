Виталий Гогунский: дочь Милана выбрала домашнее обучение

Дочь актера Виталия Гогунского, Милана Стар, завершив 9 класс, перешла на домашнее обучение, чтобы совмещать учёбу с карьерой.
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