Операция «Z»: «Смельчак» с букетом «Тюльпанов» крушит оборону ВСУ

Высокоточный боеприпас способен уничтожить несколько бронированных машин одним ударом Виталий Орлов На фото: 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС) Пользователи Сети, внимательно отслеживающие ход российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, наверняка обратили внимание на все чаще появляющиеся изображения 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», снятые в антураже украинского театра военных действий.