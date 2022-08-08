БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Операция «Z»: «Смельчак» с букетом «Тюльпанов» крушит оборону ВСУ

Операция «Z»: «Смельчак» с букетом «Тюльпанов» крушит оборону ВСУ

Высокоточный боеприпас способен уничтожить несколько бронированных машин одним ударом Виталий Орлов На фото: 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС) Пользователи Сети, внимательно отслеживающие ход российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, наверняка обратили внимание на все чаще появляющиеся изображения 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», снятые в антураже украинского театра военных действий.

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