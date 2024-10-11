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Закон, порядок, государство

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Автоинспекторы в Кабардино-Балкарии оперативно доставили в больницу ребенка, нуждавшегося в экстренной помощи врачей

При выезде из селения Куба-Таба Баксанского района Кабардино-Балкарии возле сотрудников Госавтоинспекции остановилась автомашина «Лада Гранта», водитель которой сообщил о том, что видел, как недалеко, возле остановочного комплекса, взволнованный мужчина держит на руках ребенка.

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