«А ты не бери трубку, проблемы бабушки должна решать твоя мать!» – учит мужа жена— Свекрови пятьдесят шесть лет, но она, похоже, думает, что ей тридцать: активно устраивает личную жизнь! – рассказывает двадцатисемилетняя Анна.
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