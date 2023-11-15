«А ты не бери трубку, проблемы бабушки должна решать твоя мать!» – учит мужа жена— Свекрови пятьдесят шесть лет, но она, похоже, думает, что ей тридцать: активно устраивает личную жизнь! – рассказывает двадцатисемилетняя Анна.