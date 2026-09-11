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Газета «Культура»

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Ольга Любимова посетила учреждения культуры Орловской области

Ольга Любимова посетила учреждения культуры Орловской области

Министр культуры России Ольга Любимова в рамках поездки в Орловскую область посетила учреждения культуры региона.

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