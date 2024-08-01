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Сводки военкоров: Армия России взяла под контроль берег Днепра, давит ВСУ под Харьковом, в Киеве и Одессе партизаны жгут машины военных, ситуация 30 июля

Сводки военкоров: Армия России взяла под контроль берег Днепра, давит ВСУ под Харьковом, в Киеве и Одессе партизаны жгут машины военных, ситуация 30 июля

3 дня назад 7,4K прочитали Стали известны потери ВСУ за время спецоперации, зачем британские военные испытывают в зоне СВО игровые видеокарты, как на Украине жёны развлекают уклонистов — в дайджесте Life.

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