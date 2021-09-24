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Политолог Безпалько: покушение на помощника Зеленского Шефира могло быть инсценировкой

Политолог Безпалько: покушение на помощника Зеленского Шефира могло быть инсценировкой

Покушение на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира могло быть грамотно спланированной инсценировкой.

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Лев Добрый
ЦРУ решило помочь хохлам, теперь обязательно вылезет НОВИЧОК.
Александр Бабин
Что то тишина насчёт Баширова с Петровым.
Владимир Амосов
Я уже комментировал где-то ранее. "Покушение" - спланированный сценарий. Стрелок профессионал. Стрелял только по бамперам, порожкам авто и в бок спинки сидения водителя. Если водитель еще наклонится к рулю, то пули его вовсе не заденут. Могут быть лишь незначительные ранения. А там, как получилось. Ищите, кому больше всех был выгоден этот сценарий?
Iness Aartee
Догадайтесь сами, выборы где?

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