Политолог Безпалько: покушение на помощника Зеленского Шефира могло быть инсценировкой

МОЯ СТРАНАПолитикаПолитолог Безпалько: покушение на помощника Зеленского Шефира могло быть инсценировкой Покушение на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира могло быть грамотно спланированной инсценировкой.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйЦРУ решило помочь хохлам, теперь обязательно вылезет НОВИЧОК.Александр БабинЧто то тишина насчёт Баширова с Петровым.ВАВладимир АмосовЯ уже комментировал где-то ранее. "Покушение" - спланированный сценарий. Стрелок профессионал. Стрелял только по бамперам, порожкам авто и в бок спинки сидения водителя. Если водитель еще наклонится к рулю, то пули его вовсе не заденут. Могут быть лишь незначительные ранения. А там, как получилось. Ищите, кому больше всех был выгоден этот сценарий?IAIness AarteeДогадайтесь сами, выборы где?Комментировать
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