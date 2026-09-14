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Удары по зданию «Киевстар», ж/д эшелонам и локомотивам: ВС РФ продолжают бить по целям на Украине

Удары по зданию «Киевстар», ж/д эшелонам и локомотивам: ВС РФ продолжают бить по целям на Украине

Российские военные ударили по зданию оператора мобильной связи «Киевстар» в центре Киева, а также по АЗС, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

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