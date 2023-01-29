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Российскую ПВО в зоне спецоперации усилят «Панцирем-СМ»

По информации РИА Новости, ссылающегося на источник в оборонном ведомстве Российской Федерации, в ближайшее время противовоздушная оборона, выстроенная в зоне спецоперации «Z», будет усилена новейшей системой войсковой ПВО — ЗРПК «Панцирь-СМ».

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