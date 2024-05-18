Ставшая мужчиной политик-трансгендер Алешина обратилась к Патриарху Кириллу

Роман Алешин намерен пройти церковное обучение Барнаульский политик-трансгендер Роман Алешин, который до недавнего времени назывался Юлией, обратился к Патриарху Кириллу с просьбой зачислить его на церковное обучение.
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