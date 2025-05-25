В день ротации специалистов МАГАТЭ ВСУ обстреливали прилегающую к ЗАЭС территорию

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. ВСУ в день ротации 28-й команды наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обстреливали из артиллерии территорию, прилегающую к площадке Запорожской АЭС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии