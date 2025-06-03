Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ххх
    правоохранительная власть в России давно уже спит беспробудным сном!!!!!Новая нашумевшая ...
  • Евгений Ро
    Ну хоть кто-то называет вещи своими именами! Браво, Никита Сергеевич! А Песков напоминает секретаршу Лапшённикову "со...Весьма неприятный...
  • Алекс Сэм
    Давайте в конце концов всех обезьян по домам отправим,а?«Уважай нашу стра...

Первыми пострадали друзья Алиева. Этот "удар" сделает диаспоры нищими: Россия наконец-то начала "базарно-помидорную войну"?

Первыми пострадали друзья Алиева. Этот "удар" сделает диаспоры нищими: Россия наконец-то начала "базарно-помидорную войну"?

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Лоббисты ввоза мигрантов и заигрывания с диаспорами делают акцент на том, что русские не хотят работать на стройках и подметать улицы ни за какие деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮК
Юрий Капустин
Алиев на камеру нагрубил нашем президету ..как вы думайте , наказание должно быть на одноразовой акцией ...а хотя бы одногодной , что бы они прочувствовали и языки свои в задницу себе запихали. ..
Ответить
16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
Ответить
12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей.
Ответить
2 час.
наверх