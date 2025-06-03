ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Лоббисты ввоза мигрантов и заигрывания с диаспорами делают акцент на том, что русские не хотят работать на стройках и подметать улицы ни за какие деньги.
Первыми пострадали друзья Алиева. Этот "удар" сделает диаспоры нищими: Россия наконец-то начала "базарно-помидорную войну"?
Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
Алиев на камеру нагрубил нашем президету ..как вы думайте , наказание должно быть на одноразовой акцией ...а хотя бы одногодной , что бы они прочувствовали и языки свои в задницу себе запихали. ..
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16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей.
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2 час.
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