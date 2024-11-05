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На старт, Америка: граждане США пошли выбирать - и не только президента

На старт, Америка: граждане США пошли выбирать - и не только президента

В Соединенных Штатах во вторник, 5 ноября, стартовали 60-е выборы президента. Американские граждане также должны избрать вице-президента, 468 конгрессменов, губернаторов 11 штатов и представителей в местные органы власти.

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