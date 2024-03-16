Политолог: «Дальневосточники осознают себя жителями форпоста России»

Политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин прокомментировал высокую явку избирателей на выборы президента РФ среди регионов Дальнего Востока.
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