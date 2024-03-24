Китай предложил провести мирную конференцию с участием РФ и Украины

По словам спецпредставителя КНР Ли Хуэя, война в Украине может усиливаться еще больше. Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Россия и Украина надеются, что война может завершиться благодаря переговорам, несмотря на то, что воюющие стороны по-разному видят решение конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии