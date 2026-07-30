RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Трамп усомнился в скорой передаче Киеву лицензий на ракеты Patriot

Трамп усомнился в скорой передаче Киеву лицензий на ракеты Patriot

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по передаче киевскому режиму технологий для производства ракет Patriot, подчеркнув необходимость осторожности в этом вопросе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии