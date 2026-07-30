Трамп усомнился в скорой передаче Киеву лицензий на ракеты Patriot

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по передаче киевскому режиму технологий для производства ракет Patriot, подчеркнув необходимость осторожности в этом вопросе.
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