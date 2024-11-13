Ходовой навар: в РФ начались массовые проверки центров сертификации

В России стартуют масштабные проверки центров сертификации, выяснили «Известия». Это происходит на фоне недавнего скандала с компанией «Сертификейшн групп», которая удостоверила качество несуществующих кроссовок.
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