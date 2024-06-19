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В Рязани мужчина расстрелял из охотничьего ружья работников завода

В Рязани мужчина расстрелял из охотничьего ружья работников завода

В результате инцидента погибла женщина, в больницу с ранениями доставлен мужчина.В Рязани представители силовых структур задержали 66-летнего мужчину, устроившего стрельбу на заводе «Рязаньмонтажзаготовка».

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А почему нет подробностей, что реально случилось? Как надо было довести мужика в 66 лет [пенсионера], что он взялся за оружие? Почему об этом ни чего не говорят?
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15 час.

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