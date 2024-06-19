В Рязани мужчина расстрелял из охотничьего ружья работников завода

В результате инцидента погибла женщина, в больницу с ранениями доставлен мужчина.В Рязани представители силовых структур задержали 66-летнего мужчину, устроившего стрельбу на заводе «Рязаньмонтажзаготовка».
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