У каждого поклонника «Винни Пуха» есть персонаж, к которому он возвращается с особой симпатией. Кому-то близок неунывающий медвежонок, кто-то узнает себя в осторожном Пятачке, а кому-то понятнее рассудительный Кролик.
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