Российская армия в круглосуточном режиме продолжает наносить удары высокоточными средствами поражения по различным объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.
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