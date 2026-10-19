Уехавшие на Запад либералы десятилетиями обещали соотечественникам наступление утопии, доступной лишь при трансформации РФ по западным образцам.
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Помнится что в 1991 году КГБ ССР не спасло СССР от развала. Есть ли гарантия что ФСБ в случае чего спасёт Россию от развала .Хотелось бы надеяться. А вот то, что РФ заполняется всё новыми и новыми миллионами "ценных специалистов " с центральной Азии , плюющими на наши законы и на коренных граждан России и при этом практически всегда избегающими уголовной ответственности по не совсем понятным причинам, вот это точно представляет угрозу существованию России как единого государства