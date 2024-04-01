По делу «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей

В рамках иска Генпрокуратуры о взыскании имущества холдинга «Макфа» и аффилированных с ней компаний в интересах РФ арестованы счета и активы родственников экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова.
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