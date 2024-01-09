Военнослужащие группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» провели на Купянском участке линии боевого соприкосновения операцию, в ходе которой организован оказался срыв ротационных мероприятий нацистских формирований киевского режима.
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