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Разведчики группы войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ под Купянском

Разведчики группы войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ под Купянском

Военнослужащие группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» провели на Купянском участке линии боевого соприкосновения операцию, в ходе которой организован оказался срыв ротационных мероприятий нацистских формирований киевского режима.

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