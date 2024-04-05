В офисе Зеленского высказались о возможном переизбрании Трампа президентом США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, а также того, что пакет помощи Украине в размере $60 млрд, который предложил нынешний американский лидер Джо Байден, не будет принят палатой представителей.