В офисе Зеленского высказались о возможном переизбрании Трампа президентом США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, а также того, что пакет помощи Украине в размере $60 млрд, который предложил нынешний американский лидер Джо Байден, не будет принят палатой представителей.
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