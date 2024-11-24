73-летняя бизнес-леди продает один из самых дорогих особняков в Сочи

Предпринимательница Алла Аксельрод выставила на продажу один их самых дорогих домов в Сочи. Бизнес-леди 73 года, ее особняк находится на проспекте, который занесен в книгу рекордов Гиннесса как один из самых коротких.
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