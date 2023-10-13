Молдова наращивает экспорт винограда. Что обусловило его рост

По данным Таможенной службы Молдовы, за период июль-октябрь 2023 года страна экспортировала 15 тыс. тонн винограда на общую сумму $9 млн, что превышает соответствующие показатели за том же период прошлого года на 17,5% и 21%.
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