Илон Маск заявил, что человечество вымрет, если не будет исследовать новые планеты

Без этого, по его мнению, цивилизация вымрет Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил о том, что человечество просуществует всего несколько сотен лет, если не будет исследовать новые планеты.
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