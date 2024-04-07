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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Илон Маск заявил, что человечество вымрет, если не будет исследовать новые планеты

Илон Маск заявил, что человечество вымрет, если не будет исследовать новые планеты

Без этого, по его мнению, цивилизация вымрет Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил о том, что человечество просуществует всего несколько сотен лет, если не будет исследовать новые планеты.

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