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Немецкие учёные создали лучшие в мире солнечные ячейки из перовскита и плён...

Немецкие учёные создали лучшие в мире солнечные ячейки из перовскита и плён...

Немецкие учёные создали лучшие в мире солнечные ячейки из перовскита и плёнок CIGSУчёные из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (HZB) и исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt University Berlin) сообщили о регистрации рекордного КПД новых тандемных солнечных ячеек, использующих перовскит и соединение CIGS.

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