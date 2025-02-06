Немецкие учёные создали лучшие в мире солнечные ячейки из перовскита и плён...

Немецкие учёные создали лучшие в мире солнечные ячейки из перовскита и плёнок CIGSУчёные из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (HZB) и исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt University Berlin) сообщили о регистрации рекордного КПД новых тандемных солнечных ячеек, использующих перовскит и соединение CIGS.