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Шутки в сторону: В Казахстане призвали убивать русских. Даже детей

Шутки в сторону: В Казахстане призвали убивать русских. Даже детей

В Сети активно распространяется видео, на котором некий Меирбек с непроницаемым лицом во время стрима в соцсетях призывает убивать русских в Казахстане.

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Комментарии
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М
ММ
Мне кажется, что Россия должна быть готова ввести войска в КАзахстан для защиты русского населения!
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6 час.
АЮ
Александр Юткин
Надо пересмотреть все большевистские декреты. Отменить, раз преемники СССР. Русофобских идиотов объявить вне закона и в розыск. И осадить российских торгашей. Подачки отхватывают вместе с рукой дающего. Всю эту аульную и кишлачную шваль надо ставить на место. Наши улыбочки и лицемерные ужимки эта публика воспринимает исключительно как слабость. Нужны не позы «ку-уу», а стратегия и сила. А у наших эффективных сил хватает пока только на пристраивание детишек и родни на теплые места.
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5 час.

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