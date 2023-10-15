Шутки в сторону: В Казахстане призвали убивать русских. Даже детей

АЮ

Александр Юткин

Надо пересмотреть все большевистские декреты. Отменить, раз преемники СССР. Русофобских идиотов объявить вне закона и в розыск. И осадить российских торгашей. Подачки отхватывают вместе с рукой дающего. Всю эту аульную и кишлачную шваль надо ставить на место. Наши улыбочки и лицемерные ужимки эта публика воспринимает исключительно как слабость. Нужны не позы «ку-уу», а стратегия и сила. А у наших эффективных сил хватает пока только на пристраивание детишек и родни на теплые места.