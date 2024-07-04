17 детей в Петрозаводске пострадали в ДТП с начала года

Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд для повышения безопасности детей на дорогах Сотрудники госавтоинспекции Петрозаводска совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних провели профилактическую акцию, направленную на повышение грамотного и безопасного поведения детей на дорогах.