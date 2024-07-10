Ошибочка вышла: Пенсионерка отказалась от сотен тысяч долларов, отправленных ей незнакомкой

Жительница Китая вместе со своей дочерью пошла в отделение полиции, чтобы сообщить об инциденте. Жительница Китая получила от незнакомки несколько денежных переводов на общую сумму 310 000 долларов США, но без колебаний вернула все средства и получила похвалу за свою честность и порядочность.