Ошибочка вышла: Пенсионерка отказалась от сотен тысяч долларов, отправленных ей незнакомкой

Жительница Китая вместе со своей дочерью пошла в отделение полиции, чтобы сообщить об инциденте. Жительница Китая получила от незнакомки несколько денежных переводов на общую сумму 310 000 долларов США, но без колебаний вернула все средства и получила похвалу за свою честность и порядочность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии