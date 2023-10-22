Льюис Хэмилтон: Важно, не как ты упал, а как поднялся

Льюис Хэмилтон: Важно, не как ты упал, а как поднялсяLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон доволен вторым местом на Гран При США, особенно после столкновения с напарником Mercedes Джорджем Расселом и схода в Катаре две недели назад.
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