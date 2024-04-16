Делегация Министерства общественной безопасности Социалистический Республики Вьетнам посетила ЭКЦ МВД России

Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин и глава делегации Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам руководитель Института судебной экспертизы генерал-майор Нгуен Тиен Нам провели рабочую встречу.
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