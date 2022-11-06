Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии

Расчеты буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии. Кадры успешного выполнения огневых задач артиллеристов Южного военного округа в воскресенье, 6 ноября, опубликовало российское Министерство обороны.
Расчеты буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии. Кадры успешного выполнения огневых задач артиллеристов Южного военного округа в воскресенье, 6 ноября, опубликовало российское Министерство обороны.
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