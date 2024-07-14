Объем продаж в Тюменской области вырос почти на 20%

Объем продаж товаров в Тюменской области за январь-март 2024 года составил 151,4 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из информации о социально-экономической ситуации в регионе.
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