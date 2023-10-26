Клевая история: щука исполняет желания, Пересильд — императрица

Сказка про Емелю получила полнометражную экранизацию — «По щучьему велению», Юлия Пересильд стала Елизаветой I в «Императрицах», Николай Дроздов рассказал о снежных барсах, а российских зрителей напугали «Лукавым» и «Домом-ловушкой».
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