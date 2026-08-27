ФРГ хочет участвовать в британской ядерной программе «сдерживания России» Чтобы снизить зависимость от США на фоне зачастую непредсказуемой политики Трампа, Берлин ст.
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ФРГ хочет участвовать в британской ядерной программе «сдерживания России» Чтобы снизить зависимость от США на фоне зачастую непредсказуемой политики Трампа, Берлин ст.
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