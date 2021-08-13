Запчасти от водяного насоса украли жители Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в краже. В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился частный предприниматель о том, что ночью неизвестные похитили у него запчасти от водяного насоса стоимостью 330 тысяч тенге.