"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

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Комментарии
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Ю
Юрий
😂
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14 час.
Секушин Леонид
Очень  бы хотелось прочитать это в первоисточнике. Я не думаю, что в госдепе на столько больны на голову, чтобы писать такую дурь!
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13 час.
Александр Ткаченко
В чём проблема, учи аглицкий и читай на здоровье.
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3 час.

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