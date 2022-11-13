Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине

Американская сторона и ряд западных партнеров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) настаивали на абсолютно неприемлемых требованиях и оценках сложившейся на Украине ситуации, в связи с чем совместного заявления по итогам ВАС принято не было.