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Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине

Американская сторона и ряд западных партнеров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) настаивали на абсолютно неприемлемых требованиях и оценках сложившейся на Украине ситуации, в связи с чем совместного заявления по итогам ВАС принято не было.

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