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Закон, порядок, государство

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В Пензенской области около 25 юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии»

В Пензенской области около 25 юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии»

Юнармейцы дали торжественную клятву, в которой обещали всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память Героев Отечества.

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Комментарии
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Лидия Лид
А что это за форма на них? Где опознавательные знаки? Что за бардак?
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14 час.

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