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Крымская газета

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Пожилой иностранец украл у ялтинской пенсионерки свыше 700 тысяч рублей

Пожилой иностранец украл у ялтинской пенсионерки свыше 700 тысяч рублей

Сотрудники полиции в Ялте задержали 60-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стала 66-летняя местная жительница.

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