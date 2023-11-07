Почему представители разных этносов собрались в одну банду и держат в страхе Путилково — вопрос скорее риторический, учитывая аналогичные инциденты по всей России...

отловить всю молодежь-выдворить из России семьями-которые не могут воспитать своих отпрысков-без права возврата-имущество нажитое семьями конфисковать в пользу государства-договоры аренды или покупки земли или жилья аннулировать.

Зоя Копань

Ну допустим Азербайджан не бедная страна, все там есть, вот просто интересно что они то у нас делают если у них такая развитая страна? Вот пусть и едут в свою страну, к нам едет весь отстой со всех стран СНГ!