Почему представители разных этносов собрались в одну банду и держат в страхе Путилково — вопрос скорее риторический, учитывая аналогичные инциденты по всей России...
И вновь рубрика «Ни дня без инцидентов и происшествий с мигрантами и этническими диаспорами в России».
Комментарии
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Значит пора браться за старое, опыт есть, работать есть кому....
отловить всю молодежь-выдворить из России семьями-которые не могут воспитать своих отпрысков-без права возврата-имущество нажитое семьями конфисковать в пользу государства-договоры аренды или покупки земли или жилья аннулировать.
Ну допустим Азербайджан не бедная страна, все там есть, вот просто интересно что они то у нас делают если у них такая развитая страна? Вот пусть и едут в свою страну, к нам едет весь отстой со всех стран СНГ!
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