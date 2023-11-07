Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boleslav Buljanowskij
    Батенька, а вы дурак...Патриарх Кирилл с...
  • Малик Гумеров
    Слова его устами произнесены ! Смыслы сказанного нужно расшифровывать ! Из вашей ссылки : «Патриархом дословно с...Патриарх Кирилл с...
  • Александр Рожков
    Пропагандонство надоело. Кого наказали за потерю 300 млрд?Следите за руками...

Почему представители разных этносов собрались в одну банду и держат в страхе Путилково — вопрос скорее риторический, учитывая аналогичные инциденты по всей России...

Почему представители разных этносов собрались в одну банду и держат в страхе Путилково — вопрос скорее риторический, учитывая аналогичные инциденты по всей России...

И вновь рубрика «Ни дня без инцидентов и происшествий с мигрантами и этническими диаспорами в России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Овчинников
Значит пора браться за старое, опыт есть, работать есть кому....
Ответить
1 д.
ALEKSANDR LIS
отловить всю молодежь-выдворить из России семьями-которые не могут воспитать своих отпрысков-без права возврата-имущество нажитое семьями конфисковать в пользу государства-договоры аренды или покупки земли или жилья аннулировать.
Ответить
1 д.
Зоя Копань
Ну допустим Азербайджан не бедная страна, все там есть, вот просто интересно что они то у нас делают если у них такая развитая страна? Вот пусть и едут в свою страну, к нам едет весь отстой со всех стран СНГ!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх