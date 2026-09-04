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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Летунов о Томпсоне: «За советом всегда обращаюсь к своему хорошему другу Тейджу. Интересуюсь, как все устроено в «Баффало», чтобы можно было перенять что-то для себя»

Форвард «Динамо» Максим Летунов рассказал о дружбе с нападающим «Баффало» Тейджем Томпсоном. – В интервью пресс-службе клуба вы рассказывали, что самый известный контакт в вашем телефоне – Брент Бернс.

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