МИД Турции предложил Сербии и Косово помощь в разрешении конфликта

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел обсуждение с собственными коллегами из Сербии и самопровозглашенной республики Косово касательно напряженности в регионе, а также предложил посредничество Турции для разрешения конфликта.
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел обсуждение с собственными коллегами из Сербии и самопровозглашенной республики Косово касательно напряженности в регионе, а также предложил посредничество Турции для разрешения конфликта.
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