Воронежские политологи дали прогнозы по выборам мэра в 2024 году

30 июля последний день для подачи документов в гордуму на пост мэра Воронежа. Сейчас вокруг столь важного события идет множество обсуждений: кто-то мечтает о прямых выборах мэра, кто-то называет это унылым и скучным зрелищем, а кто-то говорит о своих предполагаемых кандидатах.
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