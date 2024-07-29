Воронежские политологи дали прогнозы по выборам мэра в 2024 году

30 июля последний день для подачи документов в гордуму на пост мэра Воронежа. Сейчас вокруг столь важного события идет множество обсуждений: кто-то мечтает о прямых выборах мэра, кто-то называет это унылым и скучным зрелищем, а кто-то говорит о своих предполагаемых кандидатах.