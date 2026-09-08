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Царьград

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Роспотребнадзор предложил меры по борьбе с блохами в домах.

Роспотребнадзор предложил меры по борьбе с блохами в домах.

Роспотребнадзор выявил миф о дегтярном мыле как средстве против блох. Специалисты советуют комплексные меры борьбы, включая обработку животных и жилищ.

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