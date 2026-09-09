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Спорт Уик-Энд

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«Монако» надо совершить еще одну крупную продажу, Головин может покинуть клуб - инсайд от L’Équipe

«Монако» надо совершить еще одну крупную продажу, Головин может покинуть клуб - инсайд от L’Équipe

«Это правда, что Головин может покинуть «Монако» в это трансферное окно, - заявил журналист L’Équipe и обозреватель «Монако» Антуан Момон.

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