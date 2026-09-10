Нижегородская область стала победителем конкурса «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября, ФедералПресс. Росмолодежь подвела итоги конкурса «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты», который проводился в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
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